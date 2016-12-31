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В предверии Нового Года,когда все стихло,подарки приготовлены,...
На своей страничке в соцсети телезвезда Ксения...
Анжелика Варум опубликовала снимок с Леонидом Агутиным,...
Анна Седокова опубликовала фотографию в соцсети, позируя...
Как и многие другие родители в предновогодние...
Телеканал «Интер» подготовил новогодний сюрприз для своих...
Съемки новогодних «огоньков» и праздничных шоу подходят...
Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко на католическое...
Существует такая народная примета: как встретишь Новый год, так его и проведешь. Для представительниц прекрасного пола не менее актуально другое...
Стильные аксессуары задают настроение модному образу, а также являются лучшим подарком на новогодние праздники. Однако, банальности давно не моде.
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Ежедневно выходят десятки передач, книг, статей о том, как питаться правильно, какие продукты нужно употреблять в своем рационе, что полезно...
Джонни Дэпп – один из наиболее популярных и востребованных актеров современности. На его счету огромное количество ролей, многие из которых...
Девчонки, всем привет! Меня зовут Анастасия, и я буду вести модную колонку о самых последних новинках моды и трендах сезона.Вначале,...
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