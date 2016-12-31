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Изучая модные бьюти-тренды можно смело говорить о том, что ресницы играют ключевую роль в макияже 2017 года.

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Новий Toyota C-HR на М1 Music Awards

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Платье на Новый год 2017 - что выбрать?

Существует такая народная примета: как встретишь Новый год, так его и проведешь. Для представительниц прекрасного пола не менее актуально другое…

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Платье на Новый год 2017 - что выбрать?
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Экзотические подарки: Вам клатч из крокодила или кошелек из питона?
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Beauty-тренды в макияже 2017 года
Beauty-тренды в макияже 2017 года Изучая модные бьюти-тренды можно смело говорить о том,...
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Модные детали интерьера для вашего дома Зачастую мы испытываем в своем доме неприятные ощущения...
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Девчонки, всем привет! Меня зовут Анастасия, и я буду вести модную колонку о самых последних новинках моды и трендах сезона.Вначале,...