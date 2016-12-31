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Изучая модные бьюти-тренды можно смело говорить о том, что ресницы играют ключевую роль в макияже 2017 года.

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Стильные аксессуары задают настроение модному образу, а также являются лучшим подарком на новогодние праздники. Однако, банальности давно не моде.

Модные детали интерьера для вашего дома

Зачастую мы испытываем в своем доме неприятные ощущения от того, что в квартире некомфортно. Самочувствие человека нередко зависит от интерьера…

Новий Toyota C-HR на М1 Music Awards

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Платье на Новый год 2017 - что выбрать?

Существует такая народная примета: как встретишь Новый год, так его и проведешь. Для представительниц прекрасного пола не менее актуально другое…

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Beauty-тренды в макияже 2017 года Изучая модные бьюти-тренды можно смело говорить о том,...
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Существует такая народная примета: как встретишь Новый год, так его и проведешь. Для представительниц прекрасного пола не менее актуально другое...

 
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Главные цвета в осеннем гардеробе: модный сет

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