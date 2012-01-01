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Платье на Новый год 2017 - что выбрать?

Существует такая народная примета: как встретишь Новый год, так его и проведешь. Для представительниц прекрасного пола не менее актуально другое…

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