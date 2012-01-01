Жги калории по-новому, интенсивно, еще интенсивнее!!!! «Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, нужно делать то, чего никогда не делал» Коко Шанель

Экзотические подарки: Вам клатч из крокодила или кошелек из питона? Стильные аксессуары задают настроение модному образу, а также являются лучшим подарком на новогодние праздники. Однако, банальности давно не моде.

Модные детали интерьера для вашего дома Зачастую мы испытываем в своем доме неприятные ощущения от того, что в квартире некомфортно. Самочувствие человека нередко зависит от интерьера…

Модные тренды весны 2017: женская обувь Хотя за окнами зима, самый нежный и яркий модный сезон уже не за горами, а это значит, что пришло время…

Платье на Новый год 2017 - что выбрать? Существует такая народная примета: как встретишь Новый год, так его и проведешь. Для представительниц прекрасного пола не менее актуально другое…

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.