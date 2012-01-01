 
Жги калории по-новому, интенсивно, еще интенсивнее!!!!

«Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, нужно делать то, чего никогда не делал» Коко Шанель

Экзотические подарки: Вам клатч из крокодила или кошелек из питона?

Стильные аксессуары задают настроение модному образу, а также являются лучшим подарком на новогодние праздники. Однако, банальности давно не моде.

Модные детали интерьера для вашего дома

Зачастую мы испытываем в своем доме неприятные ощущения от того, что в квартире некомфортно. Самочувствие человека нередко зависит от интерьера…

Модные тренды весны 2017: женская обувь

Хотя за окнами зима, самый нежный и яркий модный сезон уже не за горами, а это значит, что пришло время…

Платье на Новый год 2017 - что выбрать?

Существует такая народная примета: как встретишь Новый год, так его и проведешь. Для представительниц прекрасного пола не менее актуально другое…

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.
Модный шопинг
Модные тренды весны 2017: женская обувь
Модные тренды весны 2017: женская обувь Хотя за окнами зима, самый нежный и яркий...
Модные платья: удачное решение для любой фигуры
Модные платья: удачное решение для любой фигуры Модное платье стало неотъемлемым атрибутом гардероба каждой женщины,...
Платье на Новый год 2017 - что выбрать?
Платье на Новый год 2017 - что выбрать? Существует такая народная примета: как встретишь Новый год,...
Экзотические подарки: Вам клатч из крокодила или кошелек из питона?
Экзотические подарки: Вам клатч из крокодила или кошелек из питона? Стильные аксессуары задают настроение модному образу, а также...
Новости Glianec
Жанна Бадоева покорила стильным аутфитом
Жанна Бадоева покорила стильным аутфитом Телеведущая поделилась фотографией модного образа на своей страничке в соцсети,...
Стиль знаменитостей
Ким Кардашьян в броском платье стала сенсацией
Ким Кардашьян в броском платье стала сенсацией Отдых семейства Кардашьян-Дженнер в Коста-Рике продолжается. Не удивительно, что местные...
Стиль знаменитостей
Беременная Натали Портман поразила эффектным нарядом
Беременная Натали Портман поразила эффектным нарядом Со дня на день Натали Портман должна стать мамой во...
Стиль знаменитостей
Ани Лорак покорила модным образом в стиле кэжуал
Ани Лорак покорила модным образом в стиле кэжуал Ани Лорак вместе с мужем и дочерью провели летние каникулы...
Стиль знаменитостей
Санта Димопулос покорила фигурой в маленьком черном платье
Санта Димопулос покорила фигурой в маленьком черном платье Певица Санта Димопулос покорила стройными формами в восхитительном маленьком черном...
Стиль знаменитостей
Оля Цибульская примерила стильный аутфит цвета фуксии
Оля Цибульская примерила стильный аутфит цвета фуксии Самая поющая ведущая страны Ольга Цибульская поделилась в соцсети фотографией...
Шоу-бизнес
Инна Цимбалюк покорила кукольной красотой
Инна Цимбалюк покорила кукольной красотой Телезвезда и модель Инна Цимбалюк поделилась селфи на своей страничке...
Шоу-бизнес
Светлана Лобода похвасталась роскошной фигурой в купальнике
Светлана Лобода похвасталась роскошной фигурой в купальнике Отпуск Светланы Лободы, который исполнительница проводит вместе с дочерью Евой,...
Шоу-бизнес
Новости

 
Галерея звезд
Все фото
  • Миранда Керр
  • Дженнифер Лопес
  • Селена Гомес
  • Линдси Лохан
  • Кэти Перри
  • Миранда Керр
  • Селена Гомес
  • Кэти Перри
  • Миранда Керр
  • Меган Фокс
Фотоконкурс
Смотреть все

 
Video
Play all
Уличный стиль
Смотреть все
Уличный стиль зимы 2013
Уличный стиль зимы 2013
Уличный стиль осени 2013
Виктория
Уличный стиль зимы 2013
Уличный стиль зимы 2013
Читайте также
Ким Кардашьян в броском платье стала сенсацией
Ким Кардашьян в броском платье стала сенсацией

Отдых семейства Кардашьян-Дженнер в Коста-Рике продолжается. Не...

Беременная Натали Портман поразила эффектным нарядом
Беременная Натали Портман поразила эффектным нарядом

Со дня на день Натали Портман должна...

Ани Лорак покорила модным образом в стиле кэжуал
Ани Лорак покорила модным образом в стиле кэжуал

Ани Лорак вместе с мужем и дочерью...

Санта Димопулос покорила фигурой в маленьком черном платье
Санта Димопулос покорила фигурой в маленьком черном платье

Певица Санта Димопулос покорила стройными формами в...

Оля Цибульская примерила стильный аутфит цвета фуксии
Оля Цибульская примерила стильный аутфит цвета фуксии

Самая поющая ведущая страны Ольга Цибульская поделилась...

Инна Цимбалюк покорила кукольной красотой
Инна Цимбалюк покорила кукольной красотой

Телезвезда и модель Инна Цимбалюк поделилась селфи...

Светлана Лобода похвасталась роскошной фигурой в купальнике
Светлана Лобода похвасталась роскошной фигурой в купальнике

Отпуск Светланы Лободы, который исполнительница проводит вместе...

Ассия Ахат показала свой рацион
Ассия Ахат показала свой рацион

Ассия Ахат поделилась снимком в соцсети, показав...

 
 
 
 
Мода на Glianec
Модные тренды весны 2017: женская обувь
Модные тренды весны 2017: женская обувь

Хотя за окнами зима, самый нежный и яркий модный сезон уже не за горами, а это значит, что пришло время...

Модные платья: удачное решение для любой фигуры
Модные платья: удачное решение для любой фигуры

Модное платье стало неотъемлемым атрибутом гардероба каждой женщины, будь то обычный день в офисе или же праздничный ужин в кругу...

 
ПОКУПКА НЕДЕЛИ

платье

Стильное платье из искусственной замши

Зимняя новинка для Вашей красоты!

 

 
 
 
Опрос
Думаете ли Вы похудеть к весенне-летнему сезону?
Колонка редактора
Модный дресс-код осени 2016: пастель
Модный дресс-код осени 2016: пастель

Пальто ZaraДжинсы VersaceКофта MangoБотильоны Antonio Biaggi...

Блоги
Самые опасные продукты для красоты и здоровья
Самые опасные продукты для красоты и здоровья

Ежедневно выходят десятки передач, книг, статей о том, как питаться правильно, какие продукты нужно употреблять в своем рационе, что полезно...

Любимые часы Джонни Дэппа
Любимые часы Джонни Дэппа

Джонни Дэпп – один из наиболее популярных и востребованных актеров современности. На его счету огромное количество ролей, многие из которых...

Главные цвета в осеннем гардеробе: модный сет
Главные цвета в осеннем гардеробе: модный сет

Девчонки, всем привет! Меня зовут Анастасия, и я буду вести модную колонку о самых последних новинках моды и трендах сезона.Вначале,...

 