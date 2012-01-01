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Пару дней назад многочисленное семейство Кардашьян-Дженнер в...
На стрнаичке в соцсети певица Светлана Лобода,...
Последние месяцы мы слышим об Анджелине Джоли,...
В Нью-Йорке состоялась презентация сериала «Z: Начало...
Среди участниц фотопроекта журнала Love, о которомы...
Элизабет Херли, как и многие другие звезды,...
Еще несколько лет назад Бритни Спирс была...
Вчера в Лос-Анджелесе в отеле Sunset Tower...
Хотя за окнами зима, самый нежный и яркий модный сезон уже не за горами, а это значит, что пришло время...
Модное платье стало неотъемлемым атрибутом гардероба каждой женщины, будь то обычный день в офисе или же праздничный ужин в кругу...
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Ежедневно выходят десятки передач, книг, статей о том, как питаться правильно, какие продукты нужно употреблять в своем рационе, что полезно...
Джонни Дэпп – один из наиболее популярных и востребованных актеров современности. На его счету огромное количество ролей, многие из которых...
Девчонки, всем привет! Меня зовут Анастасия, и я буду вести модную колонку о самых последних новинках моды и трендах сезона.Вначале,...
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