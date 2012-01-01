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«Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, нужно делать то, чего никогда не делал» Коко Шанель

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52-летняя Элизабет Херли покорила фигурой в бикини

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